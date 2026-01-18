  • İSTANBUL
Erdoğan ile El Şara arasında kritik görüşme

Erdoğan ile El Şara arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti." dedi.


Ayrıntılar geliyor...

.

Feno

Reis talimatı umarım vermiştir!
