Erdoğan ile Bahçeli yarın bir araya gelecek

Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ve Bahçeli yarın saat 14.00'da bir araya gelecek.