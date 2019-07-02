Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu hafta içerisinde görüşecek. İki lider seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yeni dönemi planlamak için bir araya gelecek.

İstanbul seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı'nın ortakları bu hafta biraraya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu hafta görüşerek seçim sonuçlarını tahlil edecek. Dört yıl seçimsiz bir Türkiye'de atılacak adımların değerlendirileceği görüşmede 2023 hedefleri için yeni yol haritası çizilecek.

Sonuçları paylaşacak

İstanbul seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasının ardından muhalefet cephesi parlamenter sisteme dönüşü dillendirmeye başladı. İki lider görüşmede yeni sistemi de masaya yatıracak. Devlet Denetleme Kurulu'na Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi, olası aksaklıklarının incelenmesi gibi konularda talimat veren Erdoğan, kuruldan gelen sonuçları Bahçeli ile paylaşacak.

Sistem tartışmalarına son nokta

İki lider muhalefetin sistem tartışmalarına son noktayı koymak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oturması, yerleşmesi, kurum ve ilkeleriyle olgunlaşması için köklü reform ve yasal düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanması gerektiğini belirtecek.

Milli Birlik için birlikte hareket

Erdoğan ve Bahçeli'nin Türkiye'nin 2023 lider ülke Türkiye hedefleri doğrultusunda atılacak adımları da belirlemesi planlanıyor. İki lider 2023'e kadar Cumhur İttifakı'nın devam edeceği noktasında mutabık kalacak. Milli birlik ve beraberliğin sağlam esaslara bağlanması için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulanacak.