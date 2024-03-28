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Gündem Erdoğan iftar programına telefonla bağlandı: Müjdeyi bekliyorum
Gündem

Erdoğan iftar programına telefonla bağlandı: Müjdeyi bekliyorum

Yeniakit Publisher
2024-03-28 03:10:00 - 2024-03-28 03:11:06
Erdoğan iftar programına telefonla bağlandı: Müjdeyi bekliyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile iftar programında yaptığı telefon görüşmesinde, Kırıkkale'nin CHP'ye oy verme yanlışına düşmeyeceğini belirtti. Erdoğan, "Kırıkkale’den müjdeyi bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saygılı ile telefonda görüştü. Telefonla katılımcılara seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Seçime doğru yaklaştık. Sandığın sesleri geliyor ve siz inşallah sandığı Kırıkkale’de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Şu anda Kırıkkale’deki müjdeyi, zaferi pazar günü sizlerden bekliyorum. Bugün Diyarbakır ve Batman'daydım, az önce İstanbul’a indim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli'de programlarım var, oralara katılacağım. Zaten bunlarda bizim artık seçim öncesi son turlarımız oluyor. Kırıkkale’den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse de Kırıkkaleli kardeşlerimi kucaklıyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum."

Erdoğan'ın, "Durumu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Başkan Saygılı, "Gayet iyiyiz. CHP’nin Genel Başkanı sürekli Kırıkkale'yi diline doladı ama buna bizim hemşehrilerimiz müsaade etmeyecekler" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Erdoğan, "Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına düşmez" dedi.

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