Erdoğan iftar programına telefonla bağlandı: Müjdeyi bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saygılı ile telefonda görüştü. Telefonla katılımcılara seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

"Seçime doğru yaklaştık. Sandığın sesleri geliyor ve siz inşallah sandığı Kırıkkale’de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Şu anda Kırıkkale’deki müjdeyi, zaferi pazar günü sizlerden bekliyorum. Bugün Diyarbakır ve Batman'daydım, az önce İstanbul’a indim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli'de programlarım var, oralara katılacağım. Zaten bunlarda bizim artık seçim öncesi son turlarımız oluyor. Kırıkkale’den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse de Kırıkkaleli kardeşlerimi kucaklıyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum."

Erdoğan'ın, "Durumu nasıl görüyorsunuz?" sorusuna Başkan Saygılı, "Gayet iyiyiz. CHP’nin Genel Başkanı sürekli Kırıkkale'yi diline doladı ama buna bizim hemşehrilerimiz müsaade etmeyecekler" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Erdoğan, "Kırıkkale, CHP'ye oy verme yanlışına düşmez" dedi.