Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi tören
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.
Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasını kutlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Azerbaycan'a seyahat etti. Bugün düzenlenen askeri geçit töreninin ardından Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Erdoğan, burada hazır bulunan askere selam verdikten sonra, Aliyev'le birlikte toplantıya geçti.