  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gürsel Tekin sanki bilmiyormuş gibi konuştu! ‘After Party’ CHP’nin geleneğinde yokmuş! Bu söze kargalar bile güler

Şanlıurfa'da çok büyük skandal! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipler hayatının şokunu yaşadı

Akit “gerici”, Cumhuriyet “ilerici” öyle mi?!

ABD'nin mi gazına geldiler? Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasından vazgeçmek istediklerini bildirdiler

Uyan da balığa gidelim! Maiyetindeki personelden haberi yok

İran'ın intikam planı ortaya çaktı! Cevabı böyle olacak

Yediler, içtiler, eğlendiler... Sıra halkı uyutmada

Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!

Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi

Vahşetin bitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar: Bebek katliamına sponsor!
Gündem Erdoğan için 10'uncu yıl paylaşımı
Gündem

Erdoğan için 10'uncu yıl paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 16:08:00 -
Erdoğan için 10'uncu yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü nedeniyle paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün millete hizmet yolculuğunun Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10'uncu yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletin takdiriyle 10 yıl önce bugün 12'nci Cumhurbaşkanı seçildi" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda Erdoğan'ın farklı zamanlarda çekilmiş 4 fotoğrafına da yer verildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23