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Erdoğan için 10 bin polis görev alacak

Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı katılacak. Düzenlenen tören için ayrıca üst düzey güvenlik önlemleri alındığı ve törenin güvenliği için 10 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 20:52
Erdoğan için 10 bin polis görev alacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın gerçekleştirilecek törene, 22 ülkenin devlet, hükümet, meclis ve heyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katılacak.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünce tören dolayısıyla başkent genelinde alınan güvenlik tedbirleri artırılırken, yabancı konukların güvenliği için de üst düzey özel önlemler alındı.

10 BİN POLİS MESAİ YAPACAK

Bu doğrultuda Özel Harekat, Terör, İstihbarat, Güvenlik, Asayiş, KOM, Çevik Kuvvet, Bomba İmha, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinden toplam 10 bin polis mesai yapacak.
Törene katılacak yabancı konukların korunması için Karşı Atak Timleri (CAT) görevlendirilirken, hassas noktalara keskin nişancılar yerleştirilecek ve polis helikopterleriyle havadan güvenlik desteği sağlanacak. Kontrol noktalarında aramalar özel eğitimli köpeklerle gerçekleştirilecek.

28 ÜLKEDEN BAŞBAKAN VE PARLAMENTO BAŞKANI

Erdoğan'ın, Beştepe'de düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 28 ülkeden başbakan ve parlamento başkanı katılacak.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 20:52
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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