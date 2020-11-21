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Aktüel Erdoğan: "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur."
Aktüel

Erdoğan: "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur."

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:12:02 -
Erdoğan: "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur."
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