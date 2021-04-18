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Avrupa Erdoğan hayranı ve Türkiye dostu o vekile skandal dileme tuzağı
Avrupa

Erdoğan hayranı ve Türkiye dostu o vekile skandal dileme tuzağı

Türkiye düşmanlığında çizgiyi zaman zaman aşan Hollanda, Türk dostu ve Erdoğan sevdalısı parti başkanının otomobiline gizli kamera ve dinleme cihazı yerleştirdi

Yeniakit Publisher
2021-04-18 01:47:00 -
Erdoğan hayranı ve Türkiye dostu o vekile skandal dileme tuzağı

HOLLANDA'DA Geert Wilders'in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden (PVV) ayrılarak İslamiyet'i seçen Arnoud van Doorn, bir skandal ile karşı karşıya kaldı. Birlik Partisi (PvdE) lideri Hollandalı siyasetçinin, otomobilinde gizli kamera ile dinleme cihazı buldu. Otomobilini bakım için tamirhaneye götürdüğünde casus cihazlar ile karşılaşan Van Doorn, gizli servise "Gelin pisliklerinizi alın" mesajı gönderdi.

“Kabul edilemez taciz”

TÜRKİYE ve Başkan Erdoğan'a hayranlık duyan Van Doorn, "Türkiye'yi ziyaret ettiğim ve yüksek mevkidekilerle konuştuğum için, Hollanda Hükümeti beni 'risk faktörü' olarak görüyor. Profesyonel dinleme cihazlarını Ankara ziyaretimden sonra buldum. Kabul edilemez taciz" dedi. PvdE lideri, Ankara dönüşü aracına bir süreliğine el konulduğunu hatırlattı. 

10 yıl önce Müslüman oldu

ARNOUD van Doorn, ırkçı Özgürlük Partisi'nden 2011'de ayrılmış ve Müslümanlığı seçmişti. Van Doorn, "PVV'de iken bilgisizliğimden İslam karşıtı çalışmalarla iyi bir şey yaptığımı zannediyordum. Kuran'ı okudum ve İslam'ın barış dolu çok güzel bir din olduğunu öğrendim. Eski yaptığım eylem ve söylemler için çok pişmanım. Tüm Müslümanlardan özür dilerim" demişti.

 

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