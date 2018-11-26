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"Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin yerel seçimlerde Diyarbakır adayı olarak konuşulan İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu arayarak, "Görüşlerinize hak veriyorum, adaylık konusunu gündemden düşürelim" dediği ve konunun iki tarafın da rızasıyla kapatıldığı iddia edildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:09
"Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Nihat Hatipoğlu'nu göstermek istediği, ünlü ilahiyatçınında buna sıcak bakmadığı öne sürülüyordu. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in iddiasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Hatipoğlu'nu telefonla aradı ve konu kapandı.

İşte Acet'in bugünkü yazısının ilgili bölümü: 

Yoğurdun üflenerek yenilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

Adaylığına kesin gözüyle bakılan bir ismi temkin payı bırakmadan ilan ettiğiniz zaman, sürpriz gelişmelerle açığa düşebiliyorsunuz.

Çünkü böyle zamanlarda bazen yeni dinamikler devreye girince, karar vericilerin kararı da akşamdan sabaha değişebiliyor, bu da kesin gözüyle bakılan işleri sürprizli hale getirebiliyor.

Kendimden örnek vereyim.

Geçen hafta Nihat Hatipoğlu’nun Diyarbakır ya da İzmir’den aday olacağını yazmıştım.

Bir hafta önce bu böyleydi çünkü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatipoğlu’nu adaylık teklifi için davet ettiğini, “Hayırlı olsun” dediğini, Hatipoğlu Hoca’nın da cevaben, “Size hayır diyemem” dedikten sonra kendisiyle ilgili siyaset dışı alanlarda hizmet verme seçeneğinin de dikkate alınması arzusunu ilettiğini öğrenmiştik.

Diyarbakır için son nokta konulurken Erdoğan Hatipoğlu’nu telefonla aradı, “Görüşlerinize hak veriyorum, adaylık konusunu gündemden düşürelim” dedi ve konu bu şekilde iki tarafın rızası ile kapanmış oldu.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:09
  1. İzmir
  2. Mehmet Acet
  3. Yeni Şafak
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Nihat Hatipoğlu
  6. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

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