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Erdoğan 'Haşhaşiler' demişti! FETÖ evinden uyuşturucu çıktı

Başkentte uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen 2 zanlının evinde saksılara dikili esrar ile FETÖ'ye ait çok sayıda yasaklı yayın ve bunların içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:41
Erdoğan 'Haşhaşiler' demişti! FETÖ evinden uyuşturucu çıktı

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu temin ve satışı yaptığı tespit edilen Ü.K'nin aracını takibe aldı. Takip sonucu gözaltına alınan Ü.K, ev arkadaşı S.D. ile uyuşturucu yetiştirip satışa hazırladıkları adresi polise verdi.

FETÖ'YE AİT ÇOK SAYIDA YASAKLI YAYIN VE UYUŞTURUCU BULUNDU!

Düzenlenen operasyonda S.D. de gözaltına alındı. Evdeki aramada, saksılara dikili esrar ve yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ile çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri, aramalar sırasında FETÖ'ye ait çok sayıda yasaklı yayın ile bunların içine gizlenmiş uyuşturucu, silah ve mühimmat buldu.
Evde ayrıca terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait sohbet kasetleri de ele geçirildi.
Çöküş sürecindeki terör örgütüne uyuşturucu satışıyla finansal kaynak sağlamaya çalıştıkları üzerinde durulan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:41
  1. fetö
  2. uyuşturucu

YORUM YAZ

  • MilletMillet18 dk önce
    Bu cibilliyetsiz itlerin uyuşturucuya ihtiyaçları yok .Bu itlerin beyinleri yok mki uyuşsun .Bu köpek fetöcülerin beyinlerini zaten sümüklü ...e hocaları uyuşturmuş
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