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Gündem Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu! Türkiye’yi batırmak istiyorlar
Gündem

Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu! Türkiye’yi batırmak istiyorlar

Yeniakit Publisher
2024-06-09 12:46:00 -

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik ile evlenen oyuncu ve belgesel sunucusu Reshad Strik’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sözleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Umuda Koşanlar Derneği başkanı Gamze Özçelik ile evlenen Boşnak kökenli Avustralyalı aktör bir TV kanalında yaptığı Erdoğan hakkındaki konuşması tekrar gündeme geldi.

“Türkiye’yi batırmak istiyorlar” diyen Strik, bakın Erdoğan hakkında neler söyledi. Ayrıntılar videoda...

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Yorumlar

Millet

İçimizdeki mankurtların anlayamadığını, bu kardeşimiz çok kısa özetlemiş. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az.
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