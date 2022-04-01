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Siyaset Erdoğan, "Haddine mi senin?" demişti! Karamollaoğlu'ndan cevap geldi
Siyaset

Erdoğan, "Haddine mi senin?" demişti! Karamollaoğlu'ndan cevap geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin kuyruğuna takılıp Erbakan hocayı da siyasetine alet eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki göstermişti. Karamollaoğlu'ndan ilginç bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 07:38:00 -
Erdoğan, "Haddine mi senin?" demişti! Karamollaoğlu'ndan cevap geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Necmettin Erbakan ile ilgili olarak "Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamalarda bu sözlere karşılık olarak, "Temel Bey'in ebedi alemden, hocamla böyle bir irtibatı nasıl kurduğunu anlamakta doğrusu zorlanıyorum. Haddine mi senin ya? Ne zamandan çıktı bu iş. Mesele Erbakan hocamı tanımaksa ben en az Temel Bey kadar tanırım. Ben Erbakan hocamın, İstanbul gibi bir şehirde Gençlik Kolları Başkanlığından tutun İl Başkanlığına varıncaya kadar teşkilatlarından geliyorum. Onun teşkilatında il başkanlığını yapmışım Daha sonra yine hocamın döneminde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği yapmışım. Tereciye tere satmasınlar. Biliyoruz bu işleri. Böyle bir saçmalık olur mu?" demişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'a yanıt olarak, "Evet Sayın Erdoğan, siz bizim gençlik kollarımızda görev yaptınız, il başkanlığımızı yaptınız, bizde belediye başkanlığı yaptınız ve MKYK'da görev aldınız, doğru. Tamam, bunlar iyi güzel de; sonra ne yaptınız ve bugün ne yapıyorsunuz? Mesele budur işte!" dedi.

Karamollaoğlu'nun cevabı tepki çekti. SP liderine, "Erbakan CHP'yle mücadele etti. Sen de onun yanındaydın, şimdi CHP'nin yanındasın. Senin de Erbakan'dan sonra, bugün ne yaptığın önemli!" şeklinde tepkiler geldi.

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