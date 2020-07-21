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Aktüel

Erdoğan: "Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek."

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:24:51 -
Erdoğan: "Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek."
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Satılık 2016 model Opel Insignia

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