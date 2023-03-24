Erdoğan Gül kimdir?

Aslen Sivaslıdır.

Ön lisans eğitimini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden birincilikle tamamlayan Gül onur belgesine layık görülmüştür.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler alanında tamamlamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Marka Yönetimi ve Medipol Üniversitesi Kurumsal İletişim programlarını da tamamlamıştır.

GÜL, erken yaşından itibaren sosyal çalışmalar içerisinde bulunmuş, çeşitli vakıf ve derneklerde görevler almıştır. Halen farklı sivil toplum kuruluşlarında görevi devam etmektedir.

Üniversite yıllarında Ak Parti Üniversite Teşkilat başkanlığı da yapmıştır.



AK Parti İstanbul Güngören Gençlik Kollarında 2014-2018 yılları içerisinde ilçe yönetim kurulunda görev almıştır.



Genç yaşından itibaren Merter Tekstil Merkezi’ndeki aile işletmesinde yöneticilik yapan Gül 2020 yılından itibaren Akit Gazetesi Türkiye bölgeler koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

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Son iki yılda kırka yakın şehre ziyarette bulunan GÜL, Kamu kurumları, Belediyeler, Üniversiteler, Sanayi Odaları ve özel sektör markalarının iletişim ve tanıtım çalışmalarında aktif rol almıştır.

Erdoğan GÜL AK PARTİ 28 Dönem Genel Seçimleri için millet vekili aday adayıdır.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.