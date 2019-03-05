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Erdoğan görür görmez hemen otobüsü durdurdu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da mitingin ardından kendisine seslenen engelli vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.

05 Mart 2019 Salı 06:31
Erdoğan görür görmez hemen otobüsü durdurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın mitinginin ardından seçim otobüsü ile vatandaşları selamladı. Vatandaşlara hediyeler dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine seslenen engelli bir vatandaşı görünce araçtan inerek bir süre sohbet etti.

 

Gencin ailesi ile de sohbet eden Erdoğan, ailenin kendisine verdiği dosyayı da aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bartın Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretinde Vali Sinan Güner'den brifing aldı.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 06:31
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