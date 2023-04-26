İngiltere merkezli bir rakı markasının, seçimlere gönderme yapıp "O gün geldiğinde sen yapacaksın" mottosuyla çektiği reklam filmini değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Filme bakarsak herkesin hayali şöyle bir kafayı çekmek, küfelik olmakmış" ifadelerini kullandı. Memlekette muhalefet edilecek konu, gündeme getirilecek sorun, talep edilecek özgürlük kalmamış gibi İngiliz'in "Erdoğan gidince sokakları rakıyla yıkayacağız" arabeskine siyasetin meze yapıldığına dikkat çeken Altınok, şunları kaydetti:

"İngiltere merkezli bir rakı markası "O gün geldiğinde sen yapacaksın" mottosuyla bir reklam çekmiş. Filme bakarsak herkesin hayali şöyle bir kafayı çekmek, küfelik olmakmış.

Normaldir. Alkolden kaynaklanan sağlık problemleriyle magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Nejat İşler'in seslendirdiği filmin amacı rakı satmak. Hedef gibi kitle de belli.

O günün hangi gün olduğu da herkesin malumu.

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"Erdoğan'ın sandıkta yenilip 6+1'li masanın iktidara geldiği gün mü?" diye soramadıkları için "Tabii ki de Cumhuriyet Bayramı" diyerek yine Atam'ın arkasına saklanmışlar.

Daha önceki kritik seçim arifelerinde de bazı markaların bayram seyran ayağına benzer işler yaptığına şahit olmuştuk.

Evet, bu vasatlık Şark'ta tutar denilerek üzerimize boca edilen kurnazlık fazlasıyla sıkıcı olsa da sonuçta bir pazarlama tercihi. Ve her müteşebbis de siyasete girip milletvekili adayı olan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş gibi ticaretinde samimi olmak zorunda değil.

Burada benim ilgimi çeken, muhalif seçmenin reklamda tepe tepe kullanılan, karikatürize edilen imajı seve isteye üzerine geçirivermesi, reklamı elden ele coşkuyla dolaştırması...

Memlekette muhalefet edilecek konu, gündeme getirilecek sorun, talep edilecek özgürlük kalmamış gibi İngiliz'in "Erdoğan gidince sokakları rakıyla yıkayacağız" arabeskine siyasetini meze yapması...

Öyle ya, önce rakı şişesinde alık balık gibi tasvir edilen muhalif seçmenin bu istismara karşı çıkması, "Yine mi kaybedenler kulübü romantizmi" demesi gerekmez miydi?"