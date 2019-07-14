Erdoğan, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde, çeşitli gazete ve TV kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

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