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Erdoğan Fransa'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte özel uçakla Fransa'dan ayrıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:00
Erdoğan Fransa'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 15.30'da Fransa'nın başkenti Paris'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Paris'ten ayrıldı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:00
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. İbrahim Kalın
  4. Emine Erdoğan
  5. Fransa
  6. Paris

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