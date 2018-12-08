Erdoğan, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşa böyle seslendi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Konuşmasına ezan arası verdi

Erdoğan, AK Parti'nin yaptığı icraatları anlatırken başlayan ezana saygı göstererek sözlerine ara verdi.

Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşa cevap verdi: Sabırlı ol

Mitinge gelen bir vatandaş verilen ezan arasından yararlanarak Erdoğan'a seslendi. Kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen vatandaşa cevap veren Erdoğan, "Konuşuyoruz görüyorsun. Fotoğraf zamanı değil. Sabırlı ol. Şu anda on binler bekliyor." dedi.