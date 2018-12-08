Erdoğan, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşa böyle seslendi
İstanbul'da toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptığı esnada fotoğraf çekmek isteyen vatandaşa "Zamanı değil, sabırlı ol" dedi.08 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Konuşmasına ezan arası verdi
Erdoğan, AK Parti'nin yaptığı icraatları anlatırken başlayan ezana saygı göstererek sözlerine ara verdi.
Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşa cevap verdi: Sabırlı ol
Mitinge gelen bir vatandaş verilen ezan arasından yararlanarak Erdoğan'a seslendi. Kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen vatandaşa cevap veren Erdoğan, "Konuşuyoruz görüyorsun. Fotoğraf zamanı değil. Sabırlı ol. Şu anda on binler bekliyor." dedi.
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