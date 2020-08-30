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Aktüel Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir."
Aktüel

Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir."

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:18:35 -
Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir."
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