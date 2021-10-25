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Gündem

Erdoğan 'evlenmelerde gecikme görüyorum' diyerek gençlere çağrı yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmelerde gecikme gördüğünü belirterek, "Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 00:12:00 - 2021-10-25 00:15:01
Erdoğan 'evlenmelerde gecikme görüyorum' diyerek gençlere çağrı yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde, girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldiği "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının görüntüleri paylaşıldı.

Sazova Parkı'ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Cumhurbaşkanıı Erdoğan, Eskişehir ziyaretinin son programında, kadınlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kız çocuklarının bambaşka olduğunu, kendisinin iki kızı, iki oğlu ve kız torunlarının bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hakikaten anneler babalar olarak gerek kız gerek oğlan evlatlarımızın kadr ü kıymetini iyi bilmemiz lazım, onları da iyi yetiştirmemiz lazım ama iyi yetiştirirken de özellikle bizim kendi değerler silsilemiz içerisinde, İslam ahlakıyla yavrularımızı yetiştirmemiz herhalde bizim üzerimize olan görevi yerine getirmemizin en önemli bir neticesi olacaktır. Buna öyle zannediyorum ki pek dikkat edilmiyor ve çocuklarımızı bu noktada hassas ele almıyoruz, hassasiyetle onları bu noktada eğitmiyor, yetiştiremiyoruz ve bundan dolayı da maalesef şu anda sadece 'nasıl olsa okula gönderiyorum yeter', bence yetmiyor. Anne, her şeyden önce öğretmenden bana göre çok daha önde bir mürebbiyedir. İşi evde başlatmak lazım. Tabii ki öğretmenden de bunun ayrıca değerler silsilesi içerisinde bir desteğini almamız lazım."

Erdoğan, bir insan için geride kendisi, ailesi, ülkesi ve insanlık için hayırlı bir evlat bırakmaktan daha mutlu edecek bir şey bilmediğini dile getirerek, "Biz de her anne baba gibi evlatlarımızı inançlarıyla, değerleriyle, ahlaklarıyla, eğitimleriyle hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içinde olduk. Hayatın inişli çıkışlı yollarında ailemize, biz büyükler olarak çocuklarımıza, onlar da bizlere sıkı sıkıya sahip çıktığında, Allah'ın izniyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir sorun yoktur." diye konuştu.

"Evlenmelerde gecikme görüyorum"

Sevginin, saygının, karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın hakim olduğu bir aileyi yıkmaya hiçbir gücün yetmeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Özellikle yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum. Gençler 'biraz daha erteleyelim' havasındalar. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum. Bunun için de her katıldığım nikahta mutlaka diğer tavsiyelerin yanı sıra en az 3-4 çocuk tavsiyesinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Türk Dünyası Vakfı Düşünce Okulu Koordinatörü Fatma Balcı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Kadın Danışma Merkezlerinin bulunduğunu, belediyelere de benzer hizmet verme yükümlülüğü getirebilmenin mümkün olup olmadığını sorması üzerine Erdoğan, "Ailelerimizi ve kadınlarımızı destekleyecek her türlü adımı doğrusu ta belediye başkanlığımdan itibaren attık, atıyoruz." karşılığını verdi.

Başkan Erdoğan, kendi imkanlarıyla sosyal, kültürel, mesleki ve sportif faaliyetlere erişemeyen kadınları destekleyen bu merkezlerin, kadınların toplumsal hayata katılımını artırıcı bir rol üstlendiğini ve bu bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu merkezleri yaygınlaştırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, bazı belediyelerin de buna benzer faaliyetleri gerçekleştiren yapıları oluşturduklarını ifade etti.

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