Erdoğan: Evlatlarımızı kültürel kodlarımızla tanıştırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetih Kupası töreninde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Spor alanında hırsın, bencilliğin, maddiyatın, haksız rekabetin arttığı bir dönemde gençlerimizin yeni bir spor ahlakı ile ahlaklanmasını istiyoruz.

Evlatlarımızı okçuluğa, biniciliğe, atıcılığa yönlendirirken aynı zamanda onları kendi kültürel kodlarımızla da tanıştırıyoruz.

Kökleri ile bağı kopmuş bir ağaç nasıl ayakta kalamazsa kültüründen habersiz bir neslin de hayata tutunması mümkün değildir.

Devlet olarak ana önceliğimiz, kendini bilen, tarihini, medeniyetini bilen, öz güveni yüksek, ahlaklı, erdemli ve sağlıklı gençler yetiştirmektir.

Maziden atiye kurulan birer köprü olarak görmüş olduğumuz tüm ata sporlarımızı teşvik ediyor, önemli destekler veriyoruz.