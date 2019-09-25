Erdoğan: Eşimle beni yarım saat beklettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İsrail'de yaşadığı bir anısını anlatarak İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Resmi ziyaret için gittiği İsrail'de araçta eşiyle birlikte yarım saat bekletildiğini söyleyen Erdoğan, "Lafa geldiği zaman özgürlüğü savunurlar ama hiçbir zaman samimi değildirler" dedi.

İsrail'e samimiyet eleştirisi

Erdoğan, İsrail'i samimi bulmadığını belirterek, "Ben başbakan olarak İsrail'e gittim. İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi bir ziyaret için Tel-Aviv'deyim. Tel-Aviv'den geçerken başıma bu olay geldi. Ve bunu her zaman anlattım, anlatıyorum ve anlatacağım. İşte İsrail'in devlet liderlerine, devlet başkanlarına, başbakanlarına yaklaşımı budur. Eğer kimi beğeniyorlarsa onun için kapılar açıktır. Beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Lafa geldiği zaman özgürlüğü savunurlar ama hiçbir zaman samimi değildirler" şeklinde konuştu.

"Nefret söylemi Fikir özgürlüğü parantezine alınmamalıdır"

Fikir özgürlüğü ve nefret söyleminin birbirine karıştırıldığını dile getiren Erdoğan, "Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracıdır. Sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor. Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır. İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'ya kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür ama kimse Batı'ya böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir" dedi.