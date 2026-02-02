Erdoğan Epstein ile görüştü yalanı! Fetö, İsrail ve CHP trollerinden organize iftira. Bir milyon etkileşimli yalan! Apar topar sildi

Epstein dosyalarında Başkan Erdoğan "tehlikeli adam" olarak nitelenip İsrail düşmanı olarak kayda alındı. Erdoğan'ın küresel odaklarla dimdik mücadele ettiği belgelerle tescillenirken; FETÖ, İsrail etki ajanları ve Ekremci troller Başkan Erdoğan'a iftira atmaya kalktı. Erdoğan'ın 30 Eylül-1 Ekim 2011 tarihleri arasında Bodrum'da Epstein ile görüştüğü yalanı servis edildi. Nitekim TAKVİM, kuyruklu yalanı belgelerle çökertti. Erdoğan'ın 29-30 Eylül'de Makedonya'da 1 Ekim'de merhume annesi Tenzile Hanım'ın ameliyatı için İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile yapılan görüşmenin "Epstein görüşmesi" şeklinde servis edildiği görüldü. CHP ise FETÖ ve Ekremci trollerin kayığına binip Meclis'e soru önergesi verdi.

Jeffrey Epstein ilgili 3 milyondan fazla yeni belge, 2 bin video ve yaklaşık 180 bin görsel kamuoyunun erişimine açılmasıyla "global lağım" patladı.

Dünyayı sarsan belgelerde, ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates ve İngiltere Kralı 3'üncü Charles'ın kardeşi Andrew Windsor ile Epstein arasındaki temaslara dair e-posta yazışmaları, fotoğraflar ve takvim kayıtları yer aldı.

Yazışmalarda eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'tan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kadar uzanan pek çok devlet adamının verdiği tavizler bir bir Epstein tarafından şantaj malzemesi edilirken; küreselciler bir tek ismi önlerinde engel olarak gördü. O isim "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" diyen ve bulduğu her platformda dünyanın 5'ten büyük olduğunu haykıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi.

KÜRESELCİLERİN "ENGEL" OLARAK GÖRDÜĞÜ TEK İSİM: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Küresel dizayn peşindeki siyonist odakların Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin jeopolitik hamlelerinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Epstein'in dosyalarında, Türkiye'nin Orta Doğu'daki "oyun kurucu" rolü büyük bir "tehlike" olarak kodlandı. "İsrail çok kötü durumda" denilerek bölgedeki güç dengelerinin Türkiye lehine değiştiği vurgulandı. Belgelerde İsrail ajanlarının Erdoğan'a karşı PKK/YPG'yi destekleyeceğine dair ifadeler dikkat çekti.

"ERDOĞAN NETANYAHU'DAN GERÇEKTEN TİKSİNİYOR"

Bir yazışmada Erdoğan için "Neo-Osmanlı kaslarını sergileyen ve diplomatik açıdan beceriksiz Netanyahu yönetiminden gerçekten tiksinen Erdoğan… köktenci Müslüman halkına oynamayı seçti ve Türkiye'de ve Orta Doğu'nun geri kalanında oldukça iyi bir iş çıkardı" denildi.

Dahası Epstein, Başkan Erdoğan'la görüşen dönemin Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'a "Sana gelecekteki konuşmalarını kaydetmek için bir Apple Watch hediye etti mi?" diye soru yöneltti. Lajčák'ın "Hayır, hediye etmedi. :)" şeklinde yanıt verdi.

Hatırlanacağı üzere; Kaşıkçı'nın binaya girerken akıllı saatini çıkarmadığı ve cinayetin bu sayede kaydedildiği iddia edilmişti. Bu kayıtları MİT'in ele geçirdiği Türkiye'nin belgelediği çokça tartışılmıştı.

FETÖ, İSRAİL VE CHP TROLLERİNDEN ORGANİZE İFTİRA

Başkan Erdoğan'ın küresel odaklarla verdiği dimdik mücadele belgelerle tescillenirken; FETÖ, CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun troll ağı ile İsrail'in etki ajanları alçak bir iftira ortaya attı.

İmamoğlu destekçisi bir sosyal medya hesabı 2011 tarihli belgeyi paylaşıp "Epstein Erdoğan'la Bodrum'da görüştü" yalanı dile getirdi.

Yazışmada "Erdoğan ile görüşebilirim" ifadesi yer alıyor ancak böyle bir görüşme olmadı. Çünkü o dönem başbakan olan Erdoğan, 29-30 Eylül 2011'de Erdoğan Bodrum'da değil Makedonya'da idi.

1 Ekim 2011'de Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ameliyat oldu. Buna müteakip 7 Ekim'de vefat etti. "1 Ekim 2011'de Bodrum'da Epstein ile görüştü" denilen Erdoğan, hem Ankara'da hem de annesinin durumundan kaynaklı İstanbul'da olduğu öğrenildi.

ERDOĞAN EPSTEIN'I DEĞİL LAJCAK'I KABUL ETTİ

Paylaşılan bir başka görsel de Erdoğan'ın Epstein ile görüştüğü iddia ediliyor.

Ancak, Erdoğan'la görüşen dönemin Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak. Lajcak, "Bugün Türkiye'deyim, Erdoğan tarafından çok uzun, özel ve dostane bir görüşmede kabul edildim. Buradan Berlin'e uçuyorum" diyerek Epstein'a bilgi veriyor. Ayrıca Lajcak Epstein'e ajanlık yaptığı için istifa etti.

Böylelikle CHP ve FETÖ'nün peşine takıldığı iki kuyruklu yalan belgelerle çökertildi.

1 MİLYON ETKİLEŞİMLİ YALAN... APAR TOPAR SİLDİ!

Nitekim yalanı ortaya çıkan "@reddyagmur" kullanıcı adlı troll apar topar paylaşımını sildi. X'teki dezenformasyonun 7 bin beğeni ve yaklaşık 1 milyon etkileşim aldığı görüldü.

CHP FETÖ'CÜ EKREMCİLERİN VE İSRAİL ETKİ AJANLARININ KAYIĞINA BİNDİ

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, FETÖ ve İsrail etki ajanlarının yaydığı yalan furyasının peşine takılıp Meclis'e soru önergesi verdi.

Kılıç sosyal medyada da paylaştığı soru önergesine"ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı e-posta yazışmalarında, Jeffrey Epstein'ın "Erdoğan'ı görmeye gidebileceğini" yazdığı görülüyor. TBMM'ye soru önergesi verdim: Bu görüşme gerçekleşti mi? Türkiye'nin en üst makamlarını ilgilendiren bu iddia yoruma değil, açık ve net bir açıklamaya muhtaçtır."notunu düştü.