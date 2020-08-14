Erdoğan duyurdu! O ülkeyle ilişkiler askıya alınabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimden dolar kurundaki dalgalanmaya kadar bir çok konuda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşmasına tepki gösteren Erdoğan, Abu Dabi yönetimine karşı bazı adımların atılacağını duyurdu.

Büyükelçi geri çekilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadan da büyük tepki toplayan BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın yanlış adımlar attığını belirterek, gereken adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, "Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil.Dışişleri bakanıma talimatı verdik. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin'i yedirmedik yedirmeyeceğiz." dedi.