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Ekonomi Erdoğan duyurdu! Maaşlara yüzde 25 zam geliyor
Ekonomi

Erdoğan duyurdu! Maaşlara yüzde 25 zam geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunun öğretmenleri kapsayacak şekilde 2022'nin sonuna kadar çözüme kavuşacağını duyurdu. 3600 ek göstergeyle birlikte memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında zamlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 15:24:00 - 2021-10-11 16:13:28
Erdoğan duyurdu! Maaşlara yüzde 25 zam geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni’ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra başlayan yüz yüze eğitimin gidişatı ve mesleki eğitim projesine ilişkin bilgiler verdi.

3600 ek gösterge

Eğitime yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, 3600 ek göstergenin öğretmenleri de kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Kadro tahsislerinde de en büyük payın eğitime verildiğini vurgulayan Erdoğan, "713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur." dedi.

Maaşlar yüzde 25 artacak

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge, memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında zamlanmasını kapsıyor.

Bu hesaba göre ortalama 6 bin lira alan bir öğretmenin 3600 ek gösterge sonrası maaşı görev yaptığı süreye göre ortalama 7 bin 500 liraya kadar çıkacak.

3600 ek gösterge zammı 3600 ek gösterge emekli maaş ikramiye artışı
3600 ek gösterge zammı 3600 ek gösterge emekli maaş ikramiye artışı

Ekonomi

3600 ek gösterge zammı 3600 ek gösterge emekli maaş ikramiye artışı

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