Erdoğan düşmanlığı ne ahlak bıraktı, ne vicdan!

Arkasında ne bir holding bulunan, ne de aristokrat bir aileden gelen, tırnağı ile kaza kaza Cumhurbaşkanı makamına gelen Tayyip Erdoğan düşmanlığı, muhalifleri her gün bir başka ilkesizliğe, ahlakdışı tavırlara imza attırıyor.

Muhalifliğin AK Parti eskilerini getirdiği son rezil görüntü ise, AK Parti’nin ilk iktidar yılında, hayalinde bile göremeyeceği Dışişleri Bakanlığı’na oturan Yaşar Yakış’tan geldi..

Tayyip Erdoğan’a vurmak için, önceki bir röportajında, Ahmet Davutoğlu’na yalanlar eşliğinde saldıran Yaşar Yakış, Davutoğlu üzerinden Erdoğan’ı vurma operasyonu şimdi kendisi gibi Erdoğan’a düşmanlığı ile anılan Davutoğlu’na da zarar verdiğini görünce, sözlerinden çark etti.

Yakış, önceki röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek için, "Davutoğlu, Esad’a Müslüman Kardeşleri kabineye alması önerisinde bulundu. Suriye lideri, 'sizin görüşünüz buysa bu iş bitmiştir' diyerek görüşmeleri sonlandırdı" iftirasında bulunmuştu..

İftiranın, Davutoğlu’nun ismi geçse de, esas amacının Tayyip Erdoğan’a yönelik olduğu hemen farkedilse de, Yakış’ın sözlerinden rahatsız olan Gelecek Partisi Genel Başkanı’nın devreye girmesi ile, dün özür beyanı geldi.

Dışişleri Bakanlığı gibi önemli bir koltukta oturmuş lamına rağmen, mahalle kahvelerindeki dedikoduları röportajında aktaracak kadar ciddiyetsizliğe soyunan Yaşar Yakış, esas hedefi olan Tayyip Erdoğan’ın ismini zikretmeden, Ahmet Davutoğlu’ndan şöyle özür diledi:

“Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 2012 yılında Beşar Esat’la yaptığı 6 saat süren konuşmaya değinmiştim. O tarihteki medyada verilen haberlerde Sayın Davutoğlu’nun Beşar Esat’a Türkiye’nin görüşlerini aktardıktan sonra, kuracağı hükümette 'Müslüman Kardeşler Örgütü mensuplarından şu şu isimleri hükümete alın' şeklinde bir telkinde bulunduğu bildiriliyordu.

Gerçi ben size verdiğim mülakatta, 'Sayın Davutoğlu’nun böyle bir telkinde bulunduğu iddia ediliyor. Tabii teyit yok' diyorum ve siz de beyanımı metne aynen yansıtmışsınız.

Sayın Davutoğlu ile uzun süre birlikte çalıştık. Yürütme erkinin en başında uzun süre göre yapmış bir devlet adamına izafe edilen beyanları medyaya aktarırken, bu beyanları birincil kaynaklardan tahkik etmem gerekirdi. Bu hassasiyeti göstermemiş olduğum için değerli dostum Sayın Davutoğlu’dan özür diliyorum. Bu beyanımı sitenizde uygun bir şekilde yayımlarsanız memnun olurum."