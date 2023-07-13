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Gündem Erdoğan düşmanları bayram edecek
Gündem

Erdoğan düşmanları bayram edecek

Yeniakit Publisher
2023-07-13 18:18:00 - 2023-07-13 18:28:20
Erdoğan düşmanları bayram edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diploması yok" diyenlere "ben üniversiteden sınıf arkadaşıydım" diyerek şahitlik yapan Raphael Sadi öldü.

Türk Yahudi Toplumu'nun ileri gelenlerinden Rafael Sadi öldü.

Odatv'ye yazılar yazan Rafael Sadi'nin kızı, babasının uykusunda vefat ettiğini ve ölüm sebebinin henüz bilinmediğini açıkladı.

Erdoğan'ın üniversite arkadaşı

Sadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "diploması yok" diyenlere "ben üniversiteden sınıf arkadaşıydım" diyerek şahitlik yapmıştı.

Rafael Sadi'nin ölümü sonrası "Erdoğan’ın diploması yok' diyenler şahit öldüğü için bayram edecek" yorumları yapıldı.

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