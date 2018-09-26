Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin düzenin adaletsiz bulduğunu belirterek bir çalışma hazırlığında olduğunu belirterek, Başkan’ın BM'deki adaletsiz sistemi değiştirmek için adım atacağını ifade etti.

Hukukçuların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işleyiş düzeninin değişmesine yol açacak bir çalışma yaptığını ifade eden Turgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, sadece beş ülkenin dünyanın düzenini kontrol etmesine yol açan sistemi değiştirecek, böylece dünya sisteminin işleyişini yeniden kuracak bir çalışma yapılması talimatını verdiğini açıkladı. Turgut, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre ‘anayasamızın değiştirilemeyecek maddeleri' var ya Güvenlik Konseyi de kendi var oluşunu sağlayan yasanın bunun gibi değiştirilemez olduğunu düşünüyor. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yasaları inceleyen hukukçular bir yasal boşluk (legal loophole) keşfetmek üzereler. Buna göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, eğer isterse, Güvenlik Konseyi'nin çalışma biçimini düzenleyen yasada değişikliğe gidebiliyormuş. Hukuki incelme henüz tamamlanmadı. Eğer üzerinde hemfikir olunan bir sonuca varılırsa Türkiye, Genel Kurul'a Güvenlilk Konseyi'nin yasasında değişiklik yapmak teklifiyle gidecek.

DÖNÜŞÜMLÜ SİSTEM



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında Güvenlik Konseyi'nin sadece 5 tane asil üyeden oluşması değil bu yapının dönüşümlü olması fikri varmış. Yani her ülke ne kadar küçük veya yeni kurulmuş olsa da zamanı geldiğinde Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olabilecekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok haklı olarak bunun dünyanın çok daha adil ve güzel olmasını sağlayacak bi sistem olacağını düşünüyor.

"DÜNYA DÜZENİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞMİŞ OLACAK"



Bunları anlattıktan sonra başlığımı neden bu kadar iddialı attığımı anlamışınızdır umarım çünkü Türkiye’nin bu teklifi Genel Kurul'da kabul edildiği takdirde İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş dünya düzeni baştan aşağıya değişmiş olacak; yeni bir dünya kurulacak. Bunun da mimarı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihe geçecek.

"GENEL KURULDA KABUL EDİLMESİ BÜYÜK İHTİMAL"



Gördüğüm kadarıyla Genel Kurul'da ülkelerin büyük bölümünün Türkiye’ye yönelik büyük sempatileri var. Müslüman ülkeler zaten kendi doğal liderleri olarak Erdoğan’ı görüyorlar diğerleri de hakim güçlere karşı sağlam duruşu nedeniyle onun yanında olabiliyorlar. Bu nedenle Türkiye değişiklik teklifyle geldiği zaman Genel Kurulu'un bunu kabul etmesinin büyük ihtimal olduğu söyleniyor.