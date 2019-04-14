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Erdoğan Diriliş oyuncusunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul’da iki nikaha katıldı.

14 Nisan 2019 Pazar 22:58
Erdoğan Diriliş oyuncusunun nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak Şişli Bomonti’de bulunan bir otele geldi.

Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al’ın nikah törenine katıldı. 

EPDK Başkanı Yılmaz'ın oğlunun nikahına da şahitlik yaptı

Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın oğlu Erkan Yılmaz’ın nikah törenine katıldı.

Erdoğan’ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı’daki konutuna geçti.

Her iki tören de AK Parti'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 22:58
  1. Celal Al
  2. düğün
  3. nikah
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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