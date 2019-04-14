Erdoğan Diriliş oyuncusunun nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul’da iki nikaha katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak Şişli Bomonti’de bulunan bir otele geldi. Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al’ın nikah törenine katıldı. EPDK Başkanı Yılmaz'ın oğlunun nikahına da şahitlik yaptı Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın oğlu Erkan Yılmaz’ın nikah törenine katıldı. Erdoğan’ın her iki törende de nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Erdoğan, daha sonra tekrar Kısıklı’daki konutuna geçti. Her iki tören de AK Parti'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

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