Erdoğan: Diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleştirilen geçit töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi. Sözlerine “Sizlere gönül memleketiniz Türkiye’den selam getirdik” diyerek başlayan Başkan Erdoğan, “Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti’nden sonraki ikinci bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimiz için iftihar kaynağıdır. Anadolu’dan Akdeniz’deki ufka, buradan Anadolu’ya bakarak nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı bayraklarımız milli davamızın ulaştığı noktayı gösteriyor” diye konuştu.



Kıbrıs Türkleri dik durdu



Kıbrıs davasına değinen Erdoğan, şunları anlattı: “Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz geleceklerine daha büyük bir umutla, güvenle bakıyor. Elbette bugünlere kolay gelmedik, bu topraklardaki her bir başarımızı çetin mücadeleler sonucunda ağır bedeller ödeyerek elde ettik. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık.”



Ezansız bırakmayanlara minnet



Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının kıyamında emeği geçen herkese Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Kıbrıs semalarını ezansız, hilali mahzun, vatanı esir bırakmamak için toprağa düşen aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Geçmişi unutmadan bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları asla aklımızdan çıkarmadan inşallah barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. İşte Azerbaycan’daki gelişmeleri gördünüz sonunda can Azerbaycan, Ermenistan’ın işgalinde 28 yıldır olan topraklarını 44 günde kurtardı.”



Rum tarafı sürekli masadan kaçtı



Erdoğan, şöyle devam etti: “Osmanlı’nın 450 yıla yakındır mührünü taşıyan Kıbrıs maalesef son 1,5 asırdır belirsizliğin hakim olduğu, çalkantılı bir süreç yaşamıştır. Rumların artan katliam ve saldırılarının ardından gerçekleştirdiğimiz 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs’la ilgili siyasi sorunlar hâlâ devam ediyor. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. Rum tarafı sürekli masadan kaçtı. Kıbrıs’ta 1963’te silah zoruyla bozulan, 1974’te ise Yunan cuntasının düzenlediği darbeyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir.”



Türklere ihanet edenler var



“Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rumlar iktidarı ve refahı adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri ile eşit olarak paylaşmak istemiyor, bunu da açıkça söylüyor. Hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Türkleri ile masaya oturmaktan sürekli kaçmalarının sebebi de budur. Garantör ülke olarak bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bu diploması oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Şunu da çok açık, net söylemem gerekiyor; Kuzey Kıbrıs’ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.”



Maraş'ta mağdur edebiyatı var



Kapalı Maraş’ın açılmasını hatırlatan Erdoğan, şunları ifade etti: “Maraş kısa sürede yeniden hayat bulacak, çözümsüzlüğün sembolü olmaktan kurtulacak. Bu adımdan rahatsız olanlar, mağduriyet edebiyatı yapıyor. Maraş’ta atılan adımın amacı, yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. Bu hedefe hep birlikte ulaşacağız.”



Doğu Akdeniz'i yedirmeyiz



Doğu Akdeniz’e de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “İyi niyetli çabalarımızın karşılığını bir türlü alamadık. Özellikle Avrupa ülkeleri diplomasi fırsatlarını değerlendirmediği gibi Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin şımarıklıklarına boyun eğdi. Biz o gün ne söylemişsek şimdi de aynısını söylüyoruz. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.”

KKTC’nin 37. gurur yılı

1974 Kıbrıs Barış Harekatının ardından 1983 yılında bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 37’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Lefkoşa’daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda gerçekleştirilen geçit törenine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birlikte vatandaşları selamladı. Törenlere Türkiye’den çok sayıda üst düzeyde katılım olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu mutlu günde Kıbrıslıları yalnız bırakmadı. Mehmetçiğin gösterileriyle renklenen törende minikler de ayrı bir renk kattı.



“Maraş Fethi Erdoğan, Hoş Geldin Reis”



Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen törenlerde ellerine Türk, KKTC ve Azerbaycan bayrağı alan vatandaşlar “Hoş Geldin Reis”, “Maraş Fatihi Erdoğan” pankartları açarak tören boyunca sık sık sloganlar atarak Erdoğan ve Tatar’a olan sevgilerini gösterdiler.