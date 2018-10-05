Erdoğan: Din adamları gönülleri fethetmeli

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya gelerek önemli uyarılarda bulundu. Başkana Erdoğan, “Konuşmamın başında Batman’daki 7 şehidimizi anmadan geçemeyeceğim. Tüm şehitlerimiz için ve bu mücadelemizi aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu saldırılar bizim düşmana olan hırsımızı ve kinimizi artırıyor. Bunu da bilmelerinde fayda var” dedi.

Acaba arkamda niye cemaat yok?

Çocukluk dönemlerini hatırlatan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Geçmişte mahallelerde halkın en çok güvendiği kişiler arasında imamlar, muhtarlar yer alıyordu. Şimdi bu bağlar niye koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz? Bu konu üzerinde çalışılması gerekir. Şu 140 bin kişilik ordu, ülkemizin çehresini değiştirmelidir diye düşünüyorum. Zira bütün o olumsuzluklardan Allah’ın izniyle bize düşen görevler var ama sizin ‘gönüllerin Fatihi’ olmanız gerektiği için bunu söylüyorum. ‘Acaba arkamda niye cemaat yok?’ Bunların üzerinde durup düşünülmeli.”

Cami eksenli toplum olmalı

“Çocuklarımızın ayaklarını camilere alıştırmamız gerekir”diye Erdoğan, şunları dile getirdi: “Hanımların aynı şekilde ayaklarını camilerimize alıştıracağız ve böylece, cami Müslümanların cem olduğu yerdir, bunu bu şekilde ilan edeceğiz. Şayet geleceği inşa edeceksek, dün olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatı özendirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. Camileri, sadece namaz kılınıp dağıldığımız bir ibadet mekanına dönüştürmek ona yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Camilerimiz sürekli açık kalmalı. Çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, pirifanilerimizin tecrübesiyle, kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami benim gözümde boştur.”

Aç-kapa cami olmaz!

İmamların, müezzinlerin camileri günde 5 vakit ‘kapıyı aç-kapa’ anlayışıyla hareket etmemesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti: “Bana göre daha hassas, ‘acaba camilerimizin kapısı namaz dışında kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı’ bu soruyu kendimize sormamız lazım. Sadece Sultanahmet’in, Süleymaniye’nin, Kocatepe’nin, Millet Camii’nin kapısının sürekli açık olması bize yetmez; bütün camilerimizin kapılarının açık olması gerekir. Hocalarımızın da imam, müezzin, burada aralarındaki görev dağılımıyla nöbetleşe bu işi götürmeleri lazım. Buna ihtiyacımız var. Hep beraber bu seferberliği bugünün mevzusuna uygun olarak sürdürmemiz lazım.”

FETÖ imamları cambaz...

Din görevlilerinin ötekileştirici, dışlayıcı ifadelerden uzak durması gerektiğini belirten Erdoğan, vaaz ve hutbe dilinin gençlerin anlayacağı şekilde güncellenmesi gerektiğini söyledi. FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların topluma sirayet edebilmesinin nedeninin, manevi boşlukların ilgili kurumlar tarafından doldurulamaması olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Biz, din görevlilerimizden milletimize öncülük etmesini, rehberlik etmesini bekliyoruz. Biz, din görevlilerimizden insanımızın derdiyle sıkıntısıyla ve elbette sevinciyle hemhal olmasını istiyoruz. Sizler imamsınız, FETÖ’nün imamı değil. Onunkiler cambaz.”