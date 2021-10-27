Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu

MÜNÜBE YILMAZ

Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisinin ardından, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi geri adım atmasına rağmen, Batı basını kuyruğu dik tutma yarışına girişti. Cumhurbaşkanı’nın resti sonrası “Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ederiz” diyerek, bir nevi “Türkiye’nin içişlerine bir daha burnumuzu sokmayacağız” taahhüdünde bulunan elçilerin ülkelerindeki yayın organları olayı tam tersi bir şekilde yansıtarak algı operasyonuna girişti.

Edepsizlikte zirve yaptılar

İngiliz The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçiyi tehdit ettikten sonra geri adım attığını ileri sürerken, Avrupa ağırlıklı yayın yapmakta olan çok dilli haber kanalı Euronews “Erdoğan’dan büyükelçiler konusunda geri adım” başlığını kullanarak gerçekleri ters yüz etmeye çalıştı. Virginia merkezli Politico gazetesi ile Fransız haber ajansı France 24 ise büyükelçilerin özrünü tevil etmek isterken iyice çirkefleşen yayın organları oldu. Politico, küstah bir dille “Erdoğan büyükelçileri Türkiye’den göndermekten vazgeçerek geri vites yaptı” hadsizliğinde bulunurken, France 24 de “Erdoğan’dan U dönüşü” manşetini atarak edepsizlikte zirve yaptı.