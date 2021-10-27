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Siyaset Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu
Siyaset

Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu

Batı basını, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi geri adım atmasına rağmen, Türkiye’nin geri adım attığını yazarak akıl almaz bir algı operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:54:00 -
Erdoğan dik durdu, Batı basını kudurdu

 MÜNÜBE YILMAZ 

Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisinin ardından, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunan 10 büyükelçi geri adım atmasına rağmen, Batı basını kuyruğu dik tutma yarışına girişti. Cumhurbaşkanı’nın resti sonrası “Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ederiz” diyerek, bir nevi “Türkiye’nin içişlerine bir daha burnumuzu sokmayacağız” taahhüdünde bulunan elçilerin ülkelerindeki yayın organları olayı tam tersi bir şekilde yansıtarak algı operasyonuna girişti.

Edepsizlikte zirve yaptılar 

İngiliz The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçiyi tehdit ettikten sonra geri adım attığını ileri sürerken, Avrupa ağırlıklı yayın yapmakta olan çok dilli haber kanalı Euronews “Erdoğan’dan büyükelçiler konusunda geri adım” başlığını kullanarak gerçekleri ters yüz etmeye çalıştı. Virginia merkezli Politico gazetesi ile Fransız haber ajansı France 24 ise büyükelçilerin özrünü tevil etmek isterken iyice çirkefleşen yayın organları oldu. Politico, küstah bir dille “Erdoğan büyükelçileri Türkiye’den göndermekten vazgeçerek geri vites yaptı” hadsizliğinde bulunurken, France 24 de “Erdoğan’dan U dönüşü” manşetini atarak edepsizlikte zirve yaptı. 

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Yorumlar

Analist

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı İstanbul sözleşmesi üzerinden eşcinselliği savunan biri çıktı. Özgür Demirtaş. Eşcinselliği meşrulaştıran ve ailenin köküne TNT bombası koyan İstanbul Sözleşmesinin ateşli savunucusu. https://twitter.com/profdemirtas/status/1290011247581073409 Dahası Darwin evrimini savunan biri. Zira evrimden bahsediyor. İnsanın maymundan geldiğini savunan biri cumhurbaşkanı seçilir mi? Kılıçdaroğlu, Sezer'i bile aratacak. CHP hiç değişmemiş.
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Manşetlere göre hareket edecek akıl sahipleri değiller bizim yöneticilerimiz bu sebeple. ALLAH Tayyip beyden dik duruşundan akıllı ve mantıklı siyasetinden dolayı razi olsun ve yardımını ulaştırsın yükün ağır. Davan büyük biz ALLAH için seni seviyor ve seni destekleyeceğiz
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