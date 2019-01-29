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Erdoğan: DEAŞ örgütü Batı’nın piyonudur

İslam İşbirliği Teşkilatı Kızılay Ağı Kuruluş Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, “DEAŞ belli güçlerin planlarına hizmet eden bir piyon olmuştur. Türkiye olarak çok yakında ülkemize karşı eğitilen DEAŞ artıklarını temizleyeceğiz. Diğer bölgeler gibi Fırat’ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız” dedi.

29 Ocak 2019 Salı 13:37
Erdoğan: DEAŞ örgütü Batı’nın piyonudur

 Yeni Akit  Ankara 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin, 2016’dan bu yana dünyanın BM’den sonra en büyük örgütü İİT’nin zirve dönem başkanlığını yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, “Geride bıraktığımız 2,5 yılı aşkın sürede İslam alemi olarak gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadık. Kudüs’ün hukuki statüsüne yönelik saldırılardan Filistin meselesine, Suriye’de 8 yıldır devam eden çatışmalardan Yemen’deki açlığa kadar insan hayatını etkileyen pek çok krizle yüzleştik. Maalesef bu krizlerin kahir ekseriyeti çok daha çetrefilleşmiş bir şekilde bugün de varlığını sürdürüyor. İslam coğrafyasının farklı köşelerinde, mazlum ve mağdurların feryatları yükselmeye devam ediyor” dedi.

Yemenliler açlığın pençesinde

Özellikle Yemen’de, dünyada insan ürünü en büyük açlık felaketlerinden birinin yaşandığını belirten Başkan Erdoğan, BM rakamlarına göre 14 milyon Yemenlinin kıtlığın ve açlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi verdiğini, ekranlara yansıyan bir deri, bir kemik kalmış çocuk görüntülerinin bu bölgede yaşanan insani krizin en acı sembolleri olduğunu söyledi.

Maalesef İslam dünyasının çoğu kendi topraklarında vuku bulan bu krizlerle etkili, başarılı bir mücadele yürütemediğini vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Suriye barışında mesafe alındı

Suriye’de 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyelinin evini, barkını, yurdunu terk etmesine neden olan zulüm, ülkemizin yoğun çabalarıyla bir nebze olsun hafifletilebilmiştir. Hamdolsun uzun yıllar sonra ilk defa Astana görüşmeleriyle Suriye’de kalıcı siyasi çözüme ulaşılması yolunda önemli mesafeler alındı. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatları ile DEAŞ ve PKK, YPG gibi Suriye’nin, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı ağır darbeler indirildi. Bugün Suriye’de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı. Mevcut DEAŞ artıklarının ise temizlenemediği için değil, terör örgütü YPG’ye meşruiyet kazandırmak, bu örgütü palazlandırmak için bırakıldığını gayet iyi biliyoruz. Esasen DEAŞ, ortaya ilk çıkışından itibaren belli devletlerin, belli güçlerin Suriye ve bölgemizle ilgili planlarına hizmet eden bir piyon olmuştur.

DEAŞ’lıları temizleyeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: “DEAŞ ile mücadele bahanesi altında silahlandırılan ve desteklenen PKK, YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin silahlarıyla birlikte ellerini, kollarını sallayarak Rakka’dan çıkmasına izin vermiştir. Çok daha vahimi YPG ve PYD terör örgütü tarafından DEAŞ’lıların bir kısmının ülkemize karşı kullanılmak üzere eğitilmesi, silahlandırılmasıdır. Türkiye olarak inşallah çok yakında hem bilinçli bir şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ’lıları da temizleyeceğiz. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat’ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız.

Eve dönüş milyonları geçecek

İlk aşamada hala Türkiye’de yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacının, kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Başkan Erdoğan, şimdiye kadar 300 bine yakın Suriyelinin Türkiye’nin teröristlerden arındırdığı Azez, Cerablus, El-Bab ve Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptığını, güney sınırı boyunca tesis edilecek güvenli bölge ile bu sayının milyonları geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

İnsani yardım imkan değil vicdan meselesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay Toplantısı’ndaki konuşmasında, 2002’de 85 milyon dolar olan resmi kalkınma yardımlarının, 2017’de 8 milyar dolara ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Sadece bu rakamlar bile insani yardımın bir imkan meselesi değil, bir vicdan meselesi olduğunu göstermeye yeterlidir. Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır. Azgın dalgaların sahile süpürdüğü masum çocuk bedenleri, açlık ve yoksulluk görüntüleri ise bu merhamet eksikliğinin görünen yüzüdür. Onca gelişmişliğe, onca ilerlemeye rağmen birkaç dolarlık sıtma örtülerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıramayan, basit aşıları tedarik edemeyen, mülteci botlarını şişleyerek batırmaktan bahseden, Akdeniz’i büyük bir mülteci kabristanına çeviren büyük bir vicdansızlıkla maalesef hepimiz karşı karşıyayız. Görmeyelim mi bunları, söylemeyelim mi, anlatmayalım mı?

Kınık: Yoksulların 3’te 1’i bölgemizde

Türk Kızılay’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İş Birliği Ağı Kuruluş Toplantısı’nda Kur’an-ı Kerim okundu ve yardım faaliyetleri yürütürken hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından açılış konuşması yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bu Ağ, İİT bölgesinde Kızılay-Kızılhaç hareketini güçlendirecektir. İnanıyorum ki bu toplantı, günümüzde İİT bölgesinin karşı karşıya kaldığı insani sorunlar karşısında ortak sorumluluklarımızı tartışmak, tecrübelerimizi paylaşmak ve güçlerimizi birleştirmek adına çok önemli bir fırsattır” dedi. Şiddete maruz kalan ve yerinde edilmiş milyonların bulunduğunu vurgulayan Kınık, “Dünyada insani desteğe ihtiyacı olan nüfusun yüzde 71’i yani yaklaşık 90 milyon kişi İİT ülkelerinde ikamet ediyor. Dünya üzerinde aşırı yoksulluk çekenlerin yaklaşık 3’te 1’i, İİT bölgesinde yaşıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:37
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
  5. Kızılay
  6. Kızılhaç
  7. Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı
  8. Başkan Erdoğan
  9. İslam dünyası
  10. DEAŞ
  11. PKK
  12. YPG
  13. Recep Tayyip Erdoğan
  14. Suriyeli sığınmacı
  15. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  16. Kızılay Toplantısı
  17. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesi
  18. Kur’an-ı Kerim
  19. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

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