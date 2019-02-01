Erdoğan davet etti! Kral Türkiye'ye geliyor Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başkan Erdoğan'ın davetiyle 2-3 Şubat tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 2-3 Şubat'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye gelecek. İkili ilişkiler ele alınacak Kral Abdullah'ın iki gün sürecek ziyareti sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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