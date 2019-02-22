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Erdoğan CHP'lilere böyle seslendi: Kardeşlerim oylarınız nereye gidecek?

Başkan Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen mitingde önemli mesajlar verdi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:03
Erdoğan CHP'lilere böyle seslendi: Kardeşlerim oylarınız nereye gidecek?

Başkan Erdoğan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün Fethiye bir başka güzel, bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu. Tarih yazmaya hazırlanan bir Fethiye görüyorum karşımda. Zillet, illet ittifakına ders vermek için 31 Mart'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. Karşımda 31 Mart gönül belediyeciliğine kavuşmak için can atan bir Fethiye görüyorum. Karşımda yeni bir sayfa için sabırsızlanan bir Fethiye görüyorum. İnşallah bu sefer hem ilçe belediyesinde hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde çok büyük bir başarı yakalayacağız.

Pazar kadar değil mezara kadar

Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın Fethiye. Fethiyeli kardeşlerime de ancak böyle bir milli tavır, böyle asil bir duruş yakışır. Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız, uzak yakın demeden tüm köylerimizi dolaşmamız gerekiyor. AK Partili kardeşlerim en ufak bir rehavete kapılmayacak. Aramızda fire vermeyeceğiz. MHP'li kardeşlerim aramızda en ufak bir fire vermeyeceğiz. Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız. Biz çalışırsak, omuzlarındaki yükün hakkını verirsek 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakı'nındır.

"FETÖ kaçtı, kovaladık"

Bizim rotamız, istikametimiz belli. Son 17 yılda seçim meydanlarında ne söylediysek, neyi vadettiysek göreve geldiğimizde onun gayreti içinde olduk. 3-5 oy alma adına lobiler karşısında eğilmedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık onlar kaçtı veya yok ettik. Ama bu memleketi terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da aldık hukuk içinde cezaevine yerleştirdik.

CHP'li kardeşlerimin oyları nereye gidecek?

Bu CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. CHP'ye oy verecek kardeşlerimin oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır. 17 yıldır millet, memleket, milli irade, demokrasi diyoruz. 17 yıldır adalet, kalkınma, huzur, barış, özgürlük diyoruz. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın diyoruz. Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyoruz.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:03
  1. Muğla
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • HarunHarun39 dk önce
    Yazının sonundaki cümleye bak "Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyoruz". Millet böyle şeyleri dinleyip alkışlıyor. Demek ki devlet böyle yönetiliyor.
  • IlkerIlker43 dk önce
    Bu ne korku bu ne telas yatiyor kalkiyor chp chp.
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu57 dk önce
    Korku siyaseti ile siyaset yapmak.Aklı başında hiç bir CHP li Atatürk e ve devrimlerine karşı olan AKP ye oy vermez.
  • salim başsalim baş58 dk önce
    kaybedecegini anladı ya nereye saldıracagını şaşırdı akp.bundan sonra yapacakları en iyi iş ya kalzımalcılık yada manavcılık.bakalım o zaman tomates biber patlıcan uzuzlayacakmı.

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