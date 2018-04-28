Erdoğan: CHP demek tezek demektir!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kongrede birçok konuya değinen Erdoğan'ın hedefinde CHP vardı.



"CHP DEMEK TEZEK DEMEKTİR."



Ümraniye'deki çöplük patlaması nedeniyle 39 kişinin yaşamının yitirmesini hatırlatan Erdoğan, "CHP demek susuzluk demektir. CHP demek Ümraniye'de çöplük patlaması demektir. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Çünkü CHP demek tezek demektir." açıklamalarında bulundu.