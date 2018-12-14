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Erdoğan, Cemal Kaşıkçı için ilk kez bu kelimeyi kullandı

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili ilk kez 'şehit' ifadesini kullandı.

14 Aralık 2018 Cuma 17:10
Erdoğan, Cemal Kaşıkçı için ilk kez bu kelimeyi kullandı

Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için ilk kez 'şehit' ifadesini kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı, başkoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Dışarıda nişanlısı bekliyor. Nikah muamelesi yapmak için içeri giriyor." dedi.

"Alçakça şehit edildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen Erdoğan, "Cemal Kaşıkçı, başkoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Dışarıda nişanlısı bekliyor. Nikah muamelesi yapmak için içeri giriyor" dedi.

"Gönderin biz yargılayalım"

"Tabi bizi Suudi Arabistan'dan aradılar ve biz gerek babaya, gerek oğluna her şeyleri anlattık." diyen Erdoğan, "Özel temsilcilerimizi gönderebilir miyiz' dediler, 'Buyrun gönderin' dedim. Geldi, bizzat kabul ettim. Kendilerine anlattık. İstihbarat şeflerine bütün belgeleri dinlettik, gösterdik. Fakat bütün bunlara rağmen krala ben şunu sordum; Bu 15 kişi İstanbul'a niye gönderildi? Bu 15 kişinin İstanbul'da ne işi var? Bunlar İstanbul'a geldiyse konsoloslukta bunlar ne iş yaptı? Bu katili siz biliyorsunuz. Bak ben size adres vereyim, bu katil bu 15 kişinin içinde, dedim. 'Eğer isterseniz siz bu katili çıkartırsınız ve ilan edersiniz'... Bana verdiği cevap şu oldu; Şu anda 18 kişiyi tutukladık. Sonra sayı 22'ye çıktı. Tamam da tutuklamak çıkış yolu değil. Cezası bunların ne oldu? Yargılayamıyorsanız suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Gönderin biz yargılayalım" diye konuştu.

"Bunlar dünyayı enayi zannediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Veliaht Prens dedi ki, 'Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı'. ya Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir ve tabi dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan almak istedi, kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz?" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:10
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