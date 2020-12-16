Erdoğan canlı yayında izletti! İşte milli füzemizin test atışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında ilk yerli ve milli füze sistemimizin TSK envanterine girmeden önceki test atışını izletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli silahlarla Türk Savunma Sanayii ayağa kalktı.
Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine son dahil edilen ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli imkanlar kullanılarak üretilen Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A...
Canlı yayında test videosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Amerika'nın Türk Savunma Sanayii Başkanlığı'na aldığı yaptırım kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ilk milli füze sistemimizin testini izleterek mesaj verdi.