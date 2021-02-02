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Siyaset Erdoğan çağrıda bulunmuştu... Mustafa Sarıgül'den beklenmedik 'anayasa' açıklaması!
Siyaset

Erdoğan çağrıda bulunmuştu... Mustafa Sarıgül'den beklenmedik 'anayasa' açıklaması!

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. Sarıgül, açıklamasıyla darbe karşıtı duyarlı Laikçi Kemalistlerden takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:08:00 - 2021-02-02 21:19:13
Erdoğan çağrıda bulunmuştu... Mustafa Sarıgül'den beklenmedik 'anayasa' açıklaması!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına olumlu cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısını da değerlendiren Sarıgül, "1982 anayasası bir darbe anayasasıdır. Arzu edilen, büyük bir toplumsal uzlaşma ile demokratik parlamenter sistemin yer aldığı, siyasi partiler kanununun yeniden değerlendirildiği, Türkiye milletvekilliğinin uygulandığı dar bölge seçim sisteminin tercihli oyun geçerli olduğu ekonomik ve sosyal hakların gözden geçirildiği, özgürlükçü, laik, evrensel hukuk kurallarına saygılı, cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı, demokratik bir anayasa yapılması TDP'nin kuruluş önceliğidir" diye konuştu.

Yeni anayasanın 'senin anayasan' 'benim anayasam' anlayışıyla yapılmaması gerektiğini anlatan Sarıgül, "Ülkemizin anayasası olur. Bu noktada TDP olarak, tüm siyasi partileri bir masanın etrafında toplamaya ülkemiz için demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmasına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

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Yorumlar

Müslüman

Bizim ana yasamız Kuran dır. Boşa kürek çekiyorsunuz İslam hakim olmadıkça hiçbir sorunu çözemezsiniz
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TÜRK MİLLETİ

Sarıgül'ü alkışlıyoruz.
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