Erdoğan çağrı yaptı! Fiyatları yarı yarıya düşürdüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankara Polatlı’da bulunan bir ekmek un fabrikası 10 gün boyunca 600 liralık unu 350 TL'ye satışa çıkardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Ankara Polatlı’da bir un fabrikası 10 gün boyunca 600 liraya satılan 50 kiloluk unu 350 liradan satışa sundu.
Emek Un Yönetim Kurulu Başkanı Adil Çınar, söz konusu satışa ilişkin, “Cumhurbaşkanlığımızın, halkımızın düşük maliyetli un alabilmesi amacıyla yapmış olduğu ekonomik paket uygulamaları çerçevesinde Emek Un olarak Polatlı halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.
Fiyatların yarı yarıya indirilmesi üzerine çok sayıda vatandaş fabrikaya akın ucuz undan alım için uzun kuyruklar oluşturdu.