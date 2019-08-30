Erdoğan: "Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir."

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