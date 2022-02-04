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Medya Erdoğan, bu üç hedefe kilitlendi
Medya

Erdoğan, bu üç hedefe kilitlendi

Ahmet Hakan, Ukrayna krizinin çözümü için Türk tarafında üç aşamalı bir beklenti olduğunu ifade edip, "Bu üç aşamanın gerçekleşmesi umudunu taşıyor yetkililer. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm görüşmeleri bu hedef doğrultusunda yapacağını söylüyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 12:42:00 -
Erdoğan, bu üç hedefe kilitlendi

Ahmet Hakan, Ukrayna krizinin çözümü için Türk tarafında üç aşamalı bir beklenti olduğunu ifade edip, "Bu üç aşamanın gerçekleşmesi umudunu taşıyor yetkililer. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm görüşmeleri bu hedef doğrultusunda yapacağını söylüyorlar" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki o yazısı:

"Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama: Tansiyonun düşmesi. Gerginliğin azalması. Çatışmanın tamamen ihtimal dışına çıkarılması.

İkinci aşama: Rusya ve Ukrayna arasında temasların başlaması... Çalışma gruplarının bir araya gelmesi.

Üçüncü aşama: İki ülke arasında aracısız iletişim noktasına gelinmesi. Yani Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir aracı olmadan görüşüp sorunları çözüme kavuşturması.

Bu üç aşamanın gerçekleşmesi umudunu taşıyor yetkililer. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm görüşmeleri bu hedef doğrultusunda yapacağını söylüyorlar."

 

 

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Yorumlar

432

cumhurbaşkanı hava gazı o hantallık pasiflikle birşey olmaz herşeyi tek başına halledebilir kafasında ama prompter olmadan hiçbirşey düşünüp konuşamıyor böyle cumhurbaşkanımı olur haklı değilmi akit
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