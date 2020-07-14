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Aktüel

Erdoğan: "Bizde ortalama 460 gayrimüslime 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa'da ortalama 2 bin müslümana 1 ibadethane düşmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:44:21 -
Erdoğan: "Bizde ortalama 460 gayrimüslime 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa'da ortalama 2 bin müslümana 1 ibadethane düşmektedir."
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