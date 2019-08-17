Erdoğan Bıyık “Üzüntümüz taze”

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Erdoğan Bıyık 17 Ağustos 1999 Depremi ile ilgili olarak yazılı bir mesaj ile üzüntülerini ifade etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı olan Düzce ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık 17 Ağustos 1999 Depremi ile ilgili olarak “Üzüntümüz tazedir.” diyerek yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajında Bıyık, “17 Ağustos 1999 Depremi Düzce’yi de içine alan geniş bir alanda hissedildi. Düzce Depremini sizlerle birlikte yaşamış bir hemşeriniz olarak depremin 20.yılınıda derin üzüntüyle karşılamış bulunmaktayım. Aradan geçen 20 yıla rağmen depremin izlerinin hala giderilmemiş olmasının, şehrimiz adına büyük bir kayıp olduğunu belirtmek isterim. Bu vesile ile 17 Ağustos 1999 Depremi’nde hayatını kaybeden akrabalarımıza, komşularımıza, arkadaşlarımıza, Düzceli hemşerilerimize baş sağlığı diliyorum” şeklinde üzüntülerini dile getirdi.