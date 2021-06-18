Erdoğan, Biden'i köşeye sıkıştırdı Kabil’in şifresi S-400 ve F-35’te

Tahsin Han

Amerika ve NATO’nun çekilmesi sonrası Afganistan’da güvenliği sağlamaya talip olan Türkiye’nin bu göreve neden talip olduğuna yönelik sığ tartışmalar sürerken, Amerikan basını, Ankara’nın kabul edilmesi zor şartlarla bu işe giriştiğini yazdı.

Afganistan’dan çekilmeye başlayan Amerika, dünyanın ülkeyle bağını kesmemesi için başkent Kabil’deki uluslararası havalimanının güvenliğinin sağlanması gerektiğini söylerken Türkiye, bu görevi yapabileceğini söyledi. Bu konu, bu hafta yapılan NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede de ele alındı.

Türkiye, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulundu. ABD basını ve uluslararası medya organlarında çıkan haberlerde ise, ABD’nin bu teklife sıcak baktığı ancak Türkiye’nin bazı kabul edilmesi güç şartlar öne sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili bir haber yayımlayan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Türkiye’nin Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğinden sorumlu olmaya devam etmesi karşılığında başta S-400 füze savunma sistemi ve F-35 uçakları olmak üzere bazı konularda tavizler istediğini yazdı.

S-400’leri kullanma şartı

Gazetenin görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin ABD’den S-400 füze savunma sistemini elinde tutma ve kullanmasına olanak tanıyacak bir anlaşmayı kabul etmesi koşulunu öne sürdüğü, ayrıca satışı durdurulan F-35 uçaklarının da verilmesini istediği belirtildi.

Gazete, Türkiye’nin öne sürdüğü koşulların kabul edilmemesi halinde havalimanından ve Afganistan’dan askerlerini çekme tehdidinde bulunduğunu ve bunun da ABD’nin çekilme planı açısından kilit bir önem taşıdığını yazdı. Biden yönetiminin Afganistan’da güvenliği Türkiye’ye bırakmayı çok istediği ancak Ankara’nın öne sürdüğü şartların ağırlığı nedeniyle ikilem yaşadığı belirtildi.

Mali ve lojistik desteğe hazır

ABD basını, Türkiye’nin Afganistan’da kalma karşılığı talep ettiği maddi ve lojistik desteğin ise hem NATO hem de Amerika için sorun olmadığı ve iki şartın da kabul edilmeye hazır olduğu belirtildi. Afganistan’ı Taliban’ın eline bırakmak istemeyen ABD’nin Türkiye ile anlaşma yolunu aradığı ve bu nedenle ilerleyen günlerde S-400 sisteminin görmezden gelineceği ve Türkiye’nin bunları kullanabileceği ifade edildi.

