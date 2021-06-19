Erdoğan-Biden zirvesinden yeni görüntü! 'ABD medyası kıyamet koparmalıydı'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini Brüksel'deki NATO zirvesinde gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından olumlu açıklamalar yapılarak görüşmeler değerlendirilirken, İngiltere merkezli Financial Times gazetesi bir skandala imza attı.

Algı operasyonu

Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından İngiliz merkezli Financial Times gazetesi, bir algı operasyonuna imza atarak görüşmeye ilişkin bir haberinde yanıltıcı bir fotoğraf kullandı. Financial Times'ın kullandığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanki ABD Başkanı Biden'ın elini öpüyormuş gibi bir hava verildi. Türk halkı ve medyası bu skandala karşı sert tepki gösterdi.

İçerdeki Erdoğan düşmanları mutlu oldu.

Memnun oldular

Ancak Türkiye içinde de Erdoğan düşmanlığı ile tanınan bazı medya organları bu haberi desteklercesine yayınlara imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve temsil ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı böyle bir operasyondan memnun olan sol yayın organları, skandal olayı köpürterek adeta memnuniyetlerini dile getirdi.

Bu görüntüden dolayı ABD medyası kıyamet koparmalıydı

Fakat Erdoğan-Biden görüşmesinden bir fotoğraf daha sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Görüntüde, Cumhurbaşkanı Erdoğan otururken ABD Başkanı Biden'ın yanına geldiği, Biden'ın selamlaşmak için elini kaldırdığı ancak Erdoğan'ın elinin masada durduğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları bu fotoğrafı paylaşarak, Financial Times'ın yayınladığı görüntünün sadece birkaç saniye öncesinden alınan görüntüde, algı operasyonuna vurgu yapıp "Bu fotoğraf üzerinden ABD medyası kıyamet koparmalıydı. Biden ülkemizi küçük düşürdü diye" yorumlarını yaptı.