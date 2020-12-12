  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Erdoğan "beslediğiniz yılan sizi de sokar" demişti... Fransa'da ortalık karıştı!
Dünya

Erdoğan "beslediğiniz yılan sizi de sokar" demişti... Fransa'da ortalık karıştı!

Fransa'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist, polisler tarafından son anda yakalandı. Fransa, Türkiye'ye karşı PKK'nın safında yer almıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 06:56:00 - 2020-12-12 07:17:25
Erdoğan "beslediğiniz yılan sizi de sokar" demişti... Fransa'da ortalık karıştı!

Fransa, kendi beslediği PKK'lı teröristlerin tuzağına düştü. Terör eylemi hazırlığında yakalanan teröristin PKK/YPG saflarında çatışan Fransız olduğu ortaya çıktı.

Adli polis uzmanı gazeteci Dominique Rizet'in BFMTV'de polis kaynaklarına dayandırarak yaptığı açıklamada, başkent Paris ile Toulouse bölgelerinde bomba yapımında kullanılan melzemeler tespit edildiğini, buna ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde "çok şiddetli eylem planı üzerinde çalıştıklarını ve polise yönelik suikast düzenlemek istediklerini" itiraf ettiğini belirten Rizet, yakalanan kişilerin arasında PKK/YPG saflarında çatışan Fransız asıllı Florient D'nin olduğunu kaydetti.

Rizet, Fransız teröristin PKK/YPG için 10 yıl savaştıktan sonra 2018'de ülkesine döndüğüne dikkati çekerek polisin söz konusu şahsın Fransa'da da eylem hazırlığında olduğunu ortaya çıkardığını aktardı.

Gözalltına alınan şüphelilerden Florient D. ile bir kişinin askeri bilgilere sahip olduğunu, bomba yapımında uzman olduklarını ve başkalarına da askeri eğitim verme kapasitesinde oldukları bilgisini paylaşan Rizet, şahıslara ait kamyonetin içinde bombalı yelek üretiminde kullanılan malzemeler tespit edildiğini söyledi.

Rizet yakalanan kişilerin profillerinin endişe verecek derecede tehlike arz ettiğini vurguladı.

Fransa, İç Güvenlik Genel Direktörlüğü (DGSI) salı günü Paris, Toulouse ve Dorogne bölgelerinde, eylemi hazırlığında oldukları şüphesiyle 30 yaşlarında 9 kişiyi gözaltına alndığını ve 7'sinin mahkemeye sevk edildiğini açıklamıştı.

Gözaltına alınan kişilerin ikisinin araç ve evlerinde yapılan aramada, terör eylemlerinde de kullanılan silah ve mühimmat çeşitleri bulunmuştu.

Bu kişilere terör eylemi hazırlığında olma suçlaması yöneltilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Almando Muzsurat

Bu almanların, fransızların besledikleri yılanların kendilerine zarar vermediği takdirde hiç bir şey değişmez. Almanyada rezil almanların besledikleri pkk pisliklerinin eylemleri hep Türklere karşı, almanlara değil.
  • Yanıtla

Kasaba kralı

Boşuna asrın lideri demiyoruz. Herşeye vakıf, olacakları biliyor, herşeyi önceden seziyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı...
Meteorolojiden o illerde yaşayanlara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

Meteorolojiden o illerde yaşayanlara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Muğla ve Aydın kentlerini kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay