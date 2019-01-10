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Erdoğan: Bazen askeri güçle kazanılamayacak başarılar sanat eserleriyle kazanılıyor

Kültür ve Turizm Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır.' dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:29
Erdoğan: Bazen askeri güçle kazanılamayacak başarılar sanat eserleriyle kazanılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Rahmetli Menderes müzikte de yasakları kaldırarak milletin adamının olduğunu göstermiştir.Ödül vereceğimiz sanat kurumunun başına emin Ongan’ın eklenmiş olmasını vefa örneği olarak adlandırıyorum. Ara güler, gerçek bir beyfendiydi. Uluslararası alanda bayrağımızı temsil eden kültür sanat insanlarının her birini tebrik ediyorumBir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa ortak değerlerin yaratılması zordur. Gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa özgün kimlik yansıtması beklenemez. Kültür sanata önem veren devletler tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydedilme şerefine nail oluyor.Sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumlar tarihte kalıcı izler bırakamadı. Bize düşen görev devraldığımız medeniyet hazinesine yaraşır şekilde davranmak.

Kültür ve sanata ihtiyacımız var

Nasıl adlandırılmış olursa olsun, coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren, insanı merkeze alan sanat eserleri yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır. Bizim sanatımızda mimari eserimiz sadece mimari eser değil, taştan ahşaptan daha fazladır. Hangi sanat dalında olursa olsun devletimize düşen nitelikli üretimi sağlamaktır. Bize göre bu topraklardaki birlik, beraberlik ve muhabbetin gerisinde kültür ve sanat alanındaki eşsiz zenginliğimiz bulunuyor. Malvarlığımızı korumak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanata ihtiyacımız var. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde bu konuya ehemmiyet verdik. Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır.

Beka meselesi olarak görüyorum

Hükümetlerimiz döneminde kültür sanat alanına özel önem verdik. Kültür ve sanat insanlarımızla sürekli istişare içinde olmaya ihtimam gösterdik. Buna rağmen, geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür-sanat alanında yeteri kadar mesafe kat edemediğimizden dolayı hep hayıflanırım. En az terörle mücadele, dış politika gibi önemli bir beka meselesi olarak görüyorum.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:29
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun59 dk önce
    "sanat" ın ne olduğunu kim tanımlarsa "sanat" onların hizmetindedir. sahi, "sanatı" kim tanımlamış?
  • LeventLevent1 sa önce
    Bırakın elleşmeyin konuşsun . Konuşmadığı gün yokki . Bugün akaryakıta gelen zammıda soylesin elektrik ve dogal gaz belimizi büktü . Bunlardanda bahsettsin

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